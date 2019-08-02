الجيش المصري: تدمير فتحتي نفق وتوقيف 431 مهاجرا غير شرعي

تدمير فتحتي نفق وتوقيف مهاجرين غير شرعيين

أعلن الجيش المصري، الجمعة، تدمير فتحي نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وتوقيف 431 مهاجرا غير شرعي بمناطق حدودية من البلاد.



وقال الجيش المصري، في بيان، إنه "تم إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ431 فردا من جنسيات مختلفة (لم يحددها)".





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وأوضح أنه جرى "التحفظ على 90 عربة ودراجة نارية ومركب صيد تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وضبط 65 فردا من المهربين والخارجين عن القانون وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم".

وتمثل مصر بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، خاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.

من ناحية أخرى، كشف البيان عن "تدمير فتحتي نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء (شمال شرق)".

وأشار إلى "ضبط 9 بندقيات وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة وضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوفا و20 دانة هاون ومدفع".

ومنذ فبراير/شباط 2018، أعلن الجيش المصري عن عملية عسكرية شاملة تستهدف العناصر الإرهابية في سيناء ومحافظات حدودية أخرى نجحت في تحجيم العناصر المتطرفة وقلة العمليات الإرهابية.