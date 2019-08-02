رحلة الجندي الوفي.. 8 سنوات لمحمد نجيب في قلعة الأهلي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان الأهلي المصري قبل 8 سنوات، يبحث عن مدافع يرأب الصدع الدفاعي في فريقه ويُشكل حاجزاً صلباً في الخط الخلفي للفريق، فكان محمد نجيب لاعب اتحاد الشرطة آنذاك هو الحل.

في البداية، كان يستهدف الأهلي التعاقد مع أحمد دويدار لاعب اتحاد الشرطة السابق، الذي أصبح لاحقا المدافع الأول في الزمالك، قبل أن يجد "الأحمر" ضالته في شريكه بالفريق العسكري، ليقرر التعاقد مع محمد نجيب عام 2011.

وعلى مدار 8 سنوات، بات محمد نجيب إمام المدافع الأساسي أو الاحتياطي الاستراتيجي الذي يستعين به كل مدربي الأهلي، وقتما أرادوا أو تطلبت الحاجة ذلك.

لم يضجر نجيب من جلوسه بديلاً في موسمه الأول، حيث شارك في 5 مباريات فقط موسم 2011-2012، وفي الموسم التالي كانت الظروف أفضل قليلاً بتسع مشاركات فقط.

وفي 2013-2014 أصبح نجيب أساسياً في تشكيلة الأهلي وشارك في 17 مباراة، لكن موسم 2014-2015 كان شاهداً على أكثر عدد مشاركات لمدافع الشرطة الأسبق، حيث سجل 26 ظهوراً بقميص ناديه في الدوري المحلي.

وعاد نجيب للظهور المتقطع في الموسم التالي بـ11 مشاركة، قبل أن يستعيد مكانته أساسياً في موسم 2016-2017 بـ21 مباراة، وفي موسم 2017-2018 لعب نجيب 15 لقاء.

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الموسم المنتهي في الدوري، لم يشهد مشاركة نجيب سوى مرتين فقط، وبعدها خرج اللاعب من الحسابات تماماً قبل أن يتفق مع إدارة ناديه على الرحيل مجاناً إلى الجونة هذا الصيف.

وعلى الرغم من مشاركاته المتباينة خلال السنوات الـ8 وغيابه لفترات طويلة، فإن نجيب تمتع بحب واحترام جماهير الأهلي فلم تُسجل له حالة تمرد واحدة لجلوسه بديلاً، ولم يفتعل أي أزمات مع زملائه أو مدربيه المتعاقبين، ليثبت التزاماً مثالياً ووفاءً لناديه الذي أصبح أحد أبنائه الأوفياء.

نجيب شارك مع الأهلي في 40 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، ودافع عن القميص الأحمر في 5 مباريات بنسختين لكأس العالم للأندية عامي 2012 و2013، وظهر في بطولات كأس مصر 17 مرة.

حصد نجيب بطولة الدوري 5 مرات مع الأهلي، وكأس مصر مرة واحدة، وحصد السوبر المصري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي في مثلهما، وتوج بالكونفدرالية مرة واحدة.

والآن، وهو في السادسة والثلاثين من عمره، يبحث نجيب عن إنهاء طيب لمسيرته في الجونة على ساحل البحر الأحمر، أملاً في الحصول على دقائق أكثر للمشاركة، وترك بصمة أخيرة في كرة القدم المصرية قبل الاعتزال.

والأهم دائماً أن جماهير النادي الأهلي وإدارة القلعة الحمراء لن تنسى أن نجيب كان الجندي الوفي الذي دافع عن كتيبته ببسالة، وكان دعماً قوياً لزملائه عندما جلس خارج الخطوط.