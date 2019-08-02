سفير الإمارات بالمملكة يشيد بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لراحة الحجاج

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة عبر حشد جميع الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان، حرص قيادة دولة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات لحجاج دولة الإمارات، وتأمين جميع احتياجاتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

وقال في تصريحات خاصة بمناسبة استقبال وفود دولة الإمارات من الحجاج : إن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات يعملان وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع فريق بعثة الحج الرسمية وعلى مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة، وبما يضمن الارتقاء بالأداء، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.