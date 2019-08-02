إنذار من وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7.4 ضرب جنوب غرب إندونيسيا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة جاوا في إندونيسيا اليوم, سُجل على عمق حوالي 10 كيلو قبالة السواحل وعلى بعد 147 كيلو من سومور بجنوب غرب العاصمة جاكرتا.

وأعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا.