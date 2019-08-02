شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر أمريكا من رد انتقامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بكين) قالت الصين اليوم (الجمعة) إنها لن ترضح للابتزاز، وحذرت من إجراءات انتقامية بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم رسوم إضافية نسبتها عشرة في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي معتاد في بكين، إن بلادها لن تتراجع قيد أنملة تحت الضغط من واشنطن.

قالت الصين اليوم (الجمعة) إنها لن ترضح للابتزاز، وحذرت من إجراءات انتقامية بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم رسوم إضافية نسبتها عشرة في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي معتاد في بكين، إن بلادها لن تتراجع قيد أنملة تحت الضغط من واشنطن.

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