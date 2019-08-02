شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات يمنية على سكوت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) تنطلق اليوم (الجمعة) عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، فعاليات حملة أسبوع الصمت والجرائم، وهو التحرك الأضخم لمنظمات المجتمع المدني الذي تشهده الساحة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن. وأدان بيان المنظمات ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الجرائم المروعة بحق المدنيين، وأكد البيان أن تلك الجرائم تثبت تعمد المليشيا الحوثية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين. وأشار البيان إلى المجزرتين الدمويتين في مدينة تعز ارتكبتها مليشيا الحوثي هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 7 أطفال وشخص مدني آخر، وإلى مجزرة آل ثابت الدموية التي قتلت المليشيا الحوثية فيها 14 مدنياً وجرحت 25 آخرين أغلبهم من الأطفال، وغيرها من الجرائم التي سرد تفاصيلها البيان. وعدّ البيان ما قامت به مليشيا الحوثي من عمليات تفجير لمعسكر الجلاء بعدن ومركزاً تابعاً للشرطة بعدن إرهاباً كامل الأركان. واستنكرت منظمات المجتمع المدني اليمنية ما وصفته الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن، إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج، وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم المليشيات الحوثية، مؤكدةً أن السكوت على هذه الجرائم تعده المليشيات الحوثية إذناً لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.

تنطلق اليوم (الجمعة) عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، فعاليات حملة أسبوع الصمت والجرائم، وهو التحرك الأضخم لمنظمات المجتمع المدني الذي تشهده الساحة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن. وأدان بيان المنظمات ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الجرائم المروعة بحق المدنيين، وأكد البيان أن تلك الجرائم تثبت تعمد المليشيا الحوثية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين. وأشار البيان إلى المجزرتين الدمويتين في مدينة تعز ارتكبتها مليشيا الحوثي هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 7 أطفال وشخص مدني آخر، وإلى مجزرة آل ثابت الدموية التي قتلت المليشيا الحوثية فيها 14 مدنياً وجرحت 25 آخرين أغلبهم من الأطفال، وغيرها من الجرائم التي سرد تفاصيلها البيان. وعدّ البيان ما قامت به مليشيا الحوثي من عمليات تفجير لمعسكر الجلاء بعدن ومركزاً تابعاً للشرطة بعدن إرهاباً كامل الأركان. واستنكرت منظمات المجتمع المدني اليمنية ما وصفته الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن، إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج، وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم المليشيات الحوثية، مؤكدةً أن السكوت على هذه الجرائم تعده المليشيات الحوثية إذناً لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.

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