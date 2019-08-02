شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي» يتوعد روسيا بالرد على انتهاك معاهدة الصواريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل) قال حلف شمال الأطلسي اليوم (الجمعة) إنه اتفق على سبل لردع روسيا عن إطلاق صواريخ جديدة متوسطة المدى قادرة على تنفيذ ضربة نووية في أوروبا، مضيفاً أن رده سيكون محسوباً ولن يشمل سوى الأسلحة التقليدية. وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً اليوم من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال حقبة الحرب الباردة مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.

قال حلف شمال الأطلسي اليوم (الجمعة) إنه اتفق على سبل لردع روسيا عن إطلاق صواريخ جديدة متوسطة المدى قادرة على تنفيذ ضربة نووية في أوروبا، مضيفاً أن رده سيكون محسوباً ولن يشمل سوى الأسلحة التقليدية. وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً اليوم من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال حقبة الحرب الباردة مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.

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