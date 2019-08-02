شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الترشح للانتخابات التونسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس)

بدأ اليوم (الجمعة) تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في توسن، بمقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية، وسيستمر حتى التاسع من أغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساساً في نوفمبر، في 15 سبتمبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي.