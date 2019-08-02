السودان: توقيف عناصر من قوات الدعم السريع واستمرار مفاوضات الإعلان السياسي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الجمعة)، توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع، على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات شهدتها مدينة أم درمان مؤخراً. من جهته أكد وسيط الاتحاد الإفريقي محمد السحن لبات أن المجلس العسكري وقوى المعارضة السودانية وافقا على اللقاء اليوم لمواصلة المفاوضات لحل المسائل العالقة في «الإعلان السياسي» الذي وقعه الجانبين في 17 يوليو، لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود السودان لمرحلة تستمر 39 شهراً.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الجمعة)، توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع، على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات شهدتها مدينة أم درمان مؤخراً. من جهته أكد وسيط الاتحاد الإفريقي محمد السحن لبات أن المجلس العسكري وقوى المعارضة السودانية وافقا على اللقاء اليوم لمواصلة المفاوضات لحل المسائل العالقة في «الإعلان السياسي» الذي وقعه الجانبين في 17 يوليو، لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود السودان لمرحلة تستمر 39 شهراً.

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