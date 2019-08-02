شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بهجوم للقاعدة في جنوب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) قالت مصادر أمنية يمنية إن تنظيم القاعدة هاجم معسكراً في جنوب اليمن اليوم (الجمعة)، مما أدى إلى مقتل 19 جندياً على الأقل. وذكرت المصادر أن مقاتلي القاعدة سيطروا لفترة قصيرة على المعسكر الواقع في قرية المحفد بمحافظة أبين في جنوب البلاد قبل أن تستعيد القوات اليمنية السيطرة عليه بعد ساعات. وكانت سيارة ملغومة قد انفجرت أمس (الخميس) في معسكر لقوات الحزام الأمني في ميناء عدن بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل العشرات.

قالت مصادر أمنية يمنية إن تنظيم القاعدة هاجم معسكراً في جنوب اليمن اليوم (الجمعة)، مما أدى إلى مقتل 19 جندياً على الأقل. وذكرت المصادر أن مقاتلي القاعدة سيطروا لفترة قصيرة على المعسكر الواقع في قرية المحفد بمحافظة أبين في جنوب البلاد قبل أن تستعيد القوات اليمنية السيطرة عليه بعد ساعات. وكانت سيارة ملغومة قد انفجرت أمس (الخميس) في معسكر لقوات الحزام الأمني في ميناء عدن بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل العشرات.

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