شكرا لقرائتكم فيديو.. دموع طفل سوري "تشكو" الترحيل من إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سوري اسمه عبد العظيم وهو يبكي بحرقة لأنه سيغادر مدينة إسطنبول.

ويقول عبدالعظيم، في الفيديو، إن أمه أخبرته بأن "قراراً قد صدر ويجب عليهم الرحيل إلى هاتاي، وأنا كل أصدقائي وكل شخص أعرفه هنا، مدرستي هنا دروسي هنا جيراني هنا".

وهاتاي هو مخيم في محافظة تركية حدودية تحمل الاسم نفسه.

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ويضيف: إن أردتم خذوا أبي وأمي ولكن لا تأخذوني لأن جميع الذين أعرفهم هنا، أنا أريد البقاء هنا.

وأدت حملة ضد "اللاجئين غير القانونيين" في إسطنبول إلى توقيف آلاف الأشخاص، بينهم سوريون، في الأسبوعين الماضيين.

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية.

إلا أنه لفت إلى أن السوريين يختارون العودة إلى بلادهم "طوعاً" إلى مناطق انحسر فيها القتال.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3.5 مليون شخص. ويحمل معظمهم بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل "غير قانوني"، وفق السلطات التركية.