أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ناقش ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، هاتفيًّا، قضايا التجارة والصراع المتزايد على السيطرة على تقنية شبكة الجيل الخامس للإنترنت (5 جي)". وأوضحت أنّ "الجانبين بحثا بمجالات التعاون خصوصًا في التجارة والـ"5 جي" والأمن العالمي". وهذه ثاني مكالمة هاتفية مُعلنة بين ترامب وجونسون خلال أسبوع. وكان قد لفت الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إلى أنّ "البلدين يعملان بالفعل على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج لندن من ​الاتحاد الأوروبي​"، مؤكّدًا تقديره القوي لـ"العلاقة المميّزة بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وجونسون ناقشا مجالات التعاون التجاري في ثاني مكالمة بينهما خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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