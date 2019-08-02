مسؤول ايراني: الحظر على ظريف يعني انتهاء الدبلوماسية الخادعة للبيت الابيض

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني غلام رضا جلالي ان "الحظر الاميركي على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يعني انتهاء الدبلوما1سية الخادعة التي ينتهجها البيت الابيض"، مشيراً إلى أن "اميركا لا تعتقد اساسا بالتفاوض، وانها اغلقت ابواب الحوار الحقيقي، وتمارس الضغوط السياسية والاقتصادية".
واوضح ان "الاجراء الاميركي الاخير ضد وزير الخارجية اثبت صحة استراتجية ايران السايسية والدفاعية"، مضيفا "ان الحظر على ظريف يعني انتهاء مزاعم الدبلوماسية الخادية ، والتي هدفها ممارسة الضغوط على ايران".
واشار الى "الهدف من فرض الحظر على ظريف هو اسكات صوت الجمهورية الاسلامية في العالم"، قائلا "منذ أن وضع جهازنا الدبلوماسي النموذج الثوري على جدول أعمالها ، اصبح محل استياء الأمريكيين ومحبوب الشعوب الحرة لا سيما على المستوى الاقليمي".
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