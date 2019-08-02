وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

أعلنت المديرية العامة للجوازات في ​السعودية​، أنّ "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بلغ منذ بدء القدوم وحتّى نهاية يوم أمس 1 آب 2019، 1423230 حاجًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1323405) حجاج، فيما قدم عن طريق البر 82978 حاجًا، وعبر البحر 16847 حاجًا؛ وذلك بزيادة 121045 حاجًا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9 بالمئة".