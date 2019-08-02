سلطات الهند دعت السياح إلى مغادرة كشمير فورا بسبب تهديدات أمنية

دعت حكومة ولاية جامو وكشمير في الهند، السياح إلى أن "يغادروا على الفور منطقة كشمير الواقعة شمال الهند، استنادًا إلى التهديدات الإرهابيّة الّتي تبلّغتها أجهزة الإستخبارات".
ولفت قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون، إلى أنّ "بندقية قنص ولغمًا مضادًا للأفراد من صنع باكستان، عُثر عليهما في طريق أمارناث للحج"، الّتي تجتذب كلّ سنة مئات الآلاف من الحجاج الهندوس إلى كشمير. وركّز على أنّ "هذا يثبت أنّ الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج".
وتتنازع الهند وباكستان السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وخاضتا حربين على هذه المنطقة. ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريبًا إطلاق قذائف "الهاون" على خط وقف إطلاق النار، الّذي يمثّل الحدود الفعليّة بين شطري كشمير.
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