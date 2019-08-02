اشار وزير الخارجية الايراني الاسبق كمال خرازي الى الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قائلا "لقد أظهرت هذه الخطوة أن دعوات اميركا للتفاوض ماهي الا مجرد خدعة وأنها تعني من التفاوض ، الاستسلام للاملاءات الاميركية اللامنطقية".
ولفت إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دعوا مرارا الى التفاوض مع إيران، وفي نفس الوقت يفرضون الحظر على رئيس الدبلوماسية بالبلاد ؛وهذا انما يدل على أن المفاوضات الأمريكية ماهي الا مجرد خدعة وأنها تعني التفاوض ، الاستسلام للاملاءات الاميركية اللامنطقية وبلطجتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الحظرعلى ظريف كشف ان دعوات اميركا للتفاوض هي مجرد خدعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.