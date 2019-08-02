مسؤول ايراني: الحظرعلى ظريف كشف ان دعوات اميركا للتفاوض هي مجرد خدعة

اشار وزير الخارجية الايراني الاسبق ​كمال خرازي​ الى الحظر على وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، قائلا "لقد أظهرت هذه الخطوة أن دعوات ​اميركا​ للتفاوض ماهي الا مجرد خدعة وأنها تعني من التفاوض ، الاستسلام للاملاءات الاميركية اللامنطقية".

ولفت إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ دعوا مرارا الى التفاوض مع ​إيران​، وفي نفس الوقت يفرضون الحظر على رئيس الدبلوماسية بالبلاد ؛وهذا انما يدل على أن المفاوضات الأمريكية ماهي الا مجرد خدعة وأنها تعني التفاوض ، الاستسلام للاملاءات الاميركية اللامنطقية وبلطجتها".