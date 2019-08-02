سلطات روسيا أوقفت 4 أشخاص رهن التحقيق بعد اتهامهم بالسعي لإثارة اضطرابات

أوقفت السلطات الروسية، أربعة أشخاص هم ايفان بودكوباييف وكيريل جوكوف وسمرالدين ردجابوف واليكسي مينيايلو، رَهن التحقيق لاتّهامهم بالسعي إلى إثارة اضطرابات واسعة النطاق، وذلك عشيّة تظاهرة جديدة غير مرخّصة مقرّرة السبت في ​موسكو​، بدعوة من المعارضة الّتي تطالب بانتخابات حرّة.

وكيريل جوكوف واليكسي مينيايلو هما محاميان للمنظمة غير الحكومية "اغورا" الّتي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في ​روسيا​، فيما ايفان بودكوباييف محامي منظمة "او د ف-انفو" المتخصّصة في متابعة التظاهرات. أمّا سمرالدين ردجابوف فهو محام مستقل.

وكانت قد أعلنت الثلاثاء لجنة التحقيق الروسية المكلّفة بكبرى القضايا الجنائية، لائحة من 10 أشخاص على الأقل لفتت إلى أنّهم قاموا بنشر "دعوات إلى المشاركة" في تظاهرة السبت، وهم على "دراية بأنّ من شأن أفعالهم أن تقود إلى اضطرابات واسعة النطاق".

ويواجه كل المتهمين بهذه القضية احتمال الحبس لفترات تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة.