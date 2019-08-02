البيت الأبيض: واشنطن لا تتخوف من سباق التسلح مع موسكو

أكد ​البيت الأبيض​ أن "​واشنطن​ لا تتخوف من سباق التسلح مع ​موسكو​ والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تربطه علاقات جيدة مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت صباح اليوم في بيان أنه "في الثاني من آب 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".