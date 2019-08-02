شرطة فرانكفورت: الانتشار مرتبط بحادثة في بنك ويتم مطاردة شخصين مشتبه بهما

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ في مقاطعة ​فرانكفورت​ أن "انتشار عناصرها أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة مرتبط بحادثة في بنك ويتم مطاردة شخصين مشتبه بهما". وكانت أفادت معلومات صحفية بـ"انتشار عناصر الشرطة الألمانية بكثافة أمام محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت، ودعت المواطنين الى الابتعاد".

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