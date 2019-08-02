الخارجية البريطانية: الحكومة لن تدعم الحظر الاميركي ضد ظريف

اعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن "​الحكومة البريطانية​ لن تدعم القرار الاميركي بادراج اسم وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ضمن لائحة الحظر"، مشيرةً إلى أنه "من المهم جعل القنوات الدبلوماسية مفتوحة في زمن التوترات المتصاعدة".

وكان ​الاتحاد الاوروبي​ قد اكد في وقت سابق ايضا استمرار التعاون مع وزير الخارجية الايراني.

وكانت ​وزارة الخزانة الاميركية​ قد اصدرت قرارا الاربعاء بادراج اسم ظريف ضمن لائحة الحظر.