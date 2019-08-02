الخارجية البريطانية: الحكومة لن تدعم الحظر الاميركي ضد ظريف

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن "الحكومة البريطانية لن تدعم القرار الاميركي بادراج اسم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضمن لائحة الحظر"، مشيرةً إلى أنه "من المهم جعل القنوات الدبلوماسية مفتوحة في زمن التوترات المتصاعدة".
وكان الاتحاد الاوروبي قد اكد في وقت سابق ايضا استمرار التعاون مع وزير الخارجية الايراني.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد اصدرت قرارا الاربعاء بادراج اسم ظريف ضمن لائحة الحظر.
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