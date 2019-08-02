النشرة: إطلاق نار وقذائف في مخيم عين الحلوة على خلفية مقتل فلسطيني

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "​إطلاق نار​ كثيف وقذائف ار بي جي في ​الشارع الفوقاني​ ل​مخيم عين الحلوة​ على خلفية مقتل الفلسطيني حسين علاء الدين". وفي وقت سابق قتل علاء الدين في الشارع الفوقاني في عين الحلوة اثناء انطلاق مسيرة احتجاج ضد قرار وزير العمل،

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