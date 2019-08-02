الغريب من حاصبيا: حريصون أشد الحرص على وحدة الدروز ووحدة الجبل

جال وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ برفقة وفد من قيادة ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في منطقة ​حاصبيا​ وكانت محطته الأولى في إدارة شيخ ​البياضة​ غالب قيس بحضور حشد ما المشايخ لينتقل بعدها برفقة الشيخ قيس والمشايخ إلى حلوات البياضة الشريف حيث كان في استقباله حشد من مشايخ ​طائفة الموحدين الدروز​ من حاصبيا والمنطقة وفعاليات.

وشدد الغريب على "أننا حريصون أشد الحرص على وحدة الدروز ووحدة الجبل وتاريخنا يشهد بأننا لم نكن في يوم من الأيام حصان طروادة لأي أحد في هذا الجبل لكن في الوقت عينه لا مساومة على كرامتنا ووجودها وبقاءنا وحرية ممارستها للعمل السياسي وكنا نأمل من المعلنين الاعتراف بالخطأ والتوبة وأما الالتزام بالصمت اذا كان ذلك صعبا عليهم لكن ما يعز علينا الاستمرار في التزوير وشويه الحقائق وأن ​تفجير​ الوضع الدرزي الداخلي لا سمح الله وهذا لن نسمح به"، داعيا إلى "التعقل ونقول اتقوا الله في هذه الأيام الفضيلة".