جريصاتي قلد الدكتور بيار دكاش وسام الارز الوطني من رتبة كومندور

زار كلُ من وزير شؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ ورئيس بلدية الحدت ​جورج عون​، بتكليف من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الدكتور ​بيار دكاش​ في منزله في بلدة الحدت للاطمئنان على صحته وتولى الوزير جريصاتي باسم فخامة الرئيس تقليده وسام الارز الوطني من رتبة كومندور.

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