اكاديمية بشير الجميل وبالتعاون مع جامعة الروح القدس الكسليك خرجت دورتها الثانية

خرجت اكاديمية الرئيس بشير الجمّيل وبالتعاون مع ​جامعة الروح القدس​ ​الكسليك​ دورتها الثانية بحضور النائب نديم الجميّل ورئيس الاكاديمية المهندس الفرد ماضي والدكتور ايلي الياس من جامعة الروح القدس الكسليك.

وكان طلاب الدورة الثانية قد تابعوا مع عدد من قيادات فريق عمل الرئيس بشير الجميّل مجموعة من المحاضرات التي تناولت الخطط السياسية الداخلية والخارجية وايضا بعض اسرار الاجتماعات و​الاتصالات​، كما تم شرح لافكار بشير الاقتصادية والانمائية وقراراته الحاسمة ب​القضاء​ على ​الفساد​ والرشوة.

وطالب النائب نديم الجميّل الخريجين الذين تعرفوا الى فكر بشير وقضيته وحلمه وايمانه وتضحياته وانفتاحه ان "يكونوا رسلا لكل ما عرفوه عن بشير للعمل من اجل بناء دولة الحلم الى التضحية من اجل هذا الحلم الى الانفتاح على الشركاء في الوطن والعمل معهم لبناء المؤسسات و​الانسان​ وتحقيق العدالة والمساواة فهذا هو دورهم الطبيعي والريادي فالانعزال والتقوقع والتطرف ينافي دورهم التاريخي في ​لبنان​ ويمنعهم من المساهمة في بناء وطن يتسع لجميع ابنائه ويكون حصنا منيعا لاحلامهم ومستقبلهم ".

وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين.