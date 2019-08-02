الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في السمقانية وبنت جبيل والهيشة وحوش النبي والكورة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​السمقانية​ - ​الشوف​، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وحصيد من ​القمح​ في ​عيترون​ - ​بنت جبيل​ وآخر في أعشاب يابسة في بنت جبيل".

وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا نشب في أعشاب يابسة وأشجار متنوّعة في ​الهيشة​ - عكار، وآخر شبّ في مساحة شاسعة من أشجار السنديان في الحوض - ​الكورة​، فضلاً عن حريق شبّ في حصيد من القمح في ​حوش النبي​ - ​بعلبك​، وآخر شبّ في مساحة شاسعة من الأشجار المتنوّعة في بينو - الكورة".