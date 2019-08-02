الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في السمقانية وبنت جبيل والهيشة وحوش النبي والكورة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في السمقانية - الشوف، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وحصيد من القمح في عيترون - بنت جبيل وآخر في أعشاب يابسة في بنت جبيل".
وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا نشب في أعشاب يابسة وأشجار متنوّعة في الهيشة - عكار، وآخر شبّ في مساحة شاسعة من أشجار السنديان في الحوض - الكورة، فضلاً عن حريق شبّ في حصيد من القمح في حوش النبي - بعلبك، وآخر شبّ في مساحة شاسعة من الأشجار المتنوّعة في بينو - الكورة".
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