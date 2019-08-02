"مياه لبنان الجنوبي": عمل تخريبي استهدف الخط الرئيسي بدائرة مياه بنت جبيل

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​" أنّ "عملًا تخريبيًّا واعتداءً على ممتلكات المؤسسة، أدّى إلى تسرّب المياه من خط الـ20 انش الرئيسي الّذي يغذّي عددًا من بلدات دائرة مياه ​بنت جبيل​، من محطة الطيبة على ​نهر الليطاني​".

ولفت في بيان، إلى أنّ "تسرّب المياه نحو بركة ​بلدة شقرا​، قد أدّى إلى فيضانها والتسبّب بأضرار كبيرة في شبكة التمديدات و"الريغارات" في المنطقة وانقطاع التغذية بالمياه عن بلدات شقرا، ​برعشيت​، ​عيترون​، عيناثا، ​عين إبل​، بيت ياحون، كونين، ​مارون الراس​، وجزء من مدينة بنت جبيل".

وأوضحت المؤسسة أنّ "فرق الصيانة في دائرة مياه بنت جبيل قد عملت على مدى ثلاثة أيام (ليلًا ونهارًا) على إصلاح الأعطال وصيانة الأضرار لإعادة وصل خط الـ20 انش بالشبكة وإعادة الضخ لإلى البلدات المذكورة". وشدّدت على أنّ "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" الّتي سارعت إلى استنفار فرق الصيانة واستقدمت غطّاسين وفنيّين متخصّصين وعملت على إصلاح الأعطال وإعادة الضخ خلال فترة قياسيّة، تؤكّد أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لملاحقة ومحاسبة منفّذي العمل التخريبي، وفق القوانين المرعيّة الإجراء".