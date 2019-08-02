فرنجيه استقبل السفيرة الاسترالية والبحث تناول مشاريع انمائية واجتماعية

استقبل رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ في دارته في ​بنشعي​ السفيرة الاسترالية في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي بحضور الدكتور جان بطرس. وقد تطرق البحث الى معظم الاوضاع السياسية والمشاريع الانمائية والاجتماعية التي تعنى ب​المرأة​ والطفل وسبل التعاون في هذا الاطار.

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