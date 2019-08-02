ونقل موقع "كومباس دوت كوم" عن الهيئة القول إنه يُعتقد أن القارب كان يقل 37 شخصا، عُثر على أربعة منهم وقد لفظوا أنفسهم بينما نجا اثنان.
وتابع "ما يزال 31 شخصا، من أصل 37 شخصا كانوا على متن القارب، في عداد المفقودين"، فيما لم يعرف بعد سبب غرق قارب الصيد، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وتعد جزيرة بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم والأكبر في آسيا، وتقع ضمن أرخبيل الملايو في مجموعة جزر سوندا الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المفقودين إثر غرق سفينة إندونيسية في جزيرة بورنيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.