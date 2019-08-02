عشرات المفقودين إثر غرق سفينة إندونيسية في جزيرة بورنيو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تعد جزيرة بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم

ونقل موقع "كومباس دوت كوم" عن الهيئة القول إنه يُعتقد أن القارب كان يقل 37 شخصا، عُثر على أربعة منهم وقد لفظوا أنفسهم بينما نجا اثنان.

وتابع "ما يزال 31 شخصا، من أصل 37 شخصا كانوا على متن القارب، في عداد المفقودين"، فيما لم يعرف بعد سبب غرق قارب الصيد، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتعد جزيرة بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم والأكبر في آسيا، وتقع ضمن أرخبيل الملايو في مجموعة جزر سوندا الكبرى.