عاجل.. أمريكا تعلن انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ لها.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد صرح في وقت سابق بإنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت- 3" بين الولايات المتحدة وروسيا لوجود نواقص بها "عيوب" على حد تعبيره، وأوضح بولتون في حديث بواشنطن: "على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، فمن غير المرجح أن يتم تمديدها"، كما أضاف: "لماذا ينبغي علينا أن نمدد معاهدة فيها عيوب، لمجرد القول أن لدينا معاهدة؟".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تخطط لتغيير سياستها خلال الأيام المقبلة بسبب انقضاء سريان المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ونوه الدبلوماسي بأن عدم وجود ثقة متبادلة بين موسكو وواشنطن لا يسمح لروسيا بأن تأخذ على محمل الجد تعهدات دول حلف الناتو، بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها بعد انقضاء مدة المعاهدة الروسية الأمريكية، مضيفا: "كلما زاد كلام الناتو، قلت الثقة به في موسكو".