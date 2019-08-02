شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: مخطط خبيث لتنظيم الحمدين يستهدف السيطرة على " السوشيال " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن هناك تحركات مشبوهة ، يحاول من خلالها تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة السيطرة على المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ، ومحاولة تغيير الرأي العام العالمي بصفة عامة ، ضمن مخطط خبيث ، يسعى من خلاله تميم بن حمد إلى ترويج مشروع الإخوان الهدام وسياسات التخريبية في مختلف دول العالم .

Advertisements

وأضاف تقرير "مباشر قطر"، أن هذا المشروع أزاح الستار عنه ، رئيس مجلس إدارة مدينة قطر الإعلامية ، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة ، سيف بن أحمد آل ثاني ، حيث أكد في مقابلة تلفزيونية مؤخرا سعي الحكومة القطرية إلى الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي ، واستخدامها كوسيلة بديلة لوسائل الإعلام التقليدية ، في الترويج للمشروعات والأفكار المختلفة .

ولفت التقرير، إلى أن السياسة الجديدة التي ينتهجها النظام القطري في السيطرة على المشهد الإعلامي بمنطقة الشرق الأوسط ، محاولة بائسة من أجل غسل أدمغة الشباب ، ودفعهم نحو تبني فكر الإخوان ، والإيمان بمشروعهم والعمل على تنفيذه في المنطقة .

وأوضح التقرير ، أن تنظيم الحمدين ، ومن خلال العمل على مشروعه الإعلامي الواسع ، يستهدف ضرب استقرار دول المنطقة ، لا سيما مع تزايد استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها وهو ما دفع النظام القطري إلى تبني هذه الاستراتيجية من أجل تنفيذ مشروعه التخريبي ، وتوظيف هذه الأدوات في هدم دول المنطقة.