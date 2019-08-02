شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت: الاستجابة السريع لتوصيات مؤتمر الشباب تزيد الشباب ثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي توصيات المؤتمر الوطني السابع الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيراً إلي أن الاستجابة السريعة للتوصيات تمنح الشباب ثقة في مؤسسات الدولة، وتأكدهم أن كلمتهم لها تقديرها وذات قيمة.

وقال طلعت في تصريح خاص، إن الرئيس السيسي يولي إهتمامًا كبيراً بالشباب منذ تولية مقاليد الحكم، وانحاز لهم ومطالبهم، وحرص علي عقد اللقاءات الدورية للإستماع إليهم ومطالبهم في مختلف المجالات، والعمل علي تطويرها.

وأكد عضو مجلس النواب، علي أهمية الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي في وجود الشباب؛ وهي عدم السماح بأي مجاملات كانت في أي قطاع، وعدم التهاون مع ذلك، التي تعد بمثابة تأكيد قاطع علي السياسة التي انتهجها الرئيس منذ تقلده مقاليد البلاد بمحاربة الفساد بكافة صورة.