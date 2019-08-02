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محلل سعودى يكشف التعاون والتنسيق بين الحوثيين وداعش فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تنظيم داعش يتبنى مسؤولية الهجوم الانتحارى الذى استهدف مركزا للشرطة فى مدينة عدن، لافتا إلى أن داعش في اليمن التى تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين.

 

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وأضاف خالد الزعتر، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن إيران تسعى إلى الاعتماد على تنظيم داعش فى محاولة للتعويض عن الانهيار الحاصل في صفوف الجماعة الحوثية.

 

وأضاف المحلل السياسى السعودى، أن التنسيق والتعاون الحاصل بين الميليشيات الحوثية وتنظيم داعش لاستهداف عدن هو إنعكاس لإستمرارية التعاون والتنسيق بين قطر التي نسجت علاقات وثيقة مع تنظيم داعش الإرهابي وبين إيران التي ترعى وتدعم الحوثي بالمال والسلاح لاستهداف اليمن.

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