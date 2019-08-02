شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرام أخرته وحشة".. قناة الشرق تتوقف عن سرقة الأفلام المصرية خوفًا من التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تم فضح سطو الإخوان على المسلسلات والأفلام وبرنامج عالم الحيوان، وأصبحت مهددة بدفع تعوضيات ضخمة بسبب سرقتها لحقوق الملكية الفكرية، أضطرت قنوات الجماعة إلى اللجوء لإذاعة مسلسلات وأفلام تركية التى تمدها إياها قنوات أردوغان.

وبدلا من إذاعة مسلسلات مصرية على عادتها والسطو على برنامج التليفزيون المصرى، مثل عالم الحيوان، لجأت قناة الشرق الإخوانية إلى إذاعة مسلسلات وأفلام تركية حصلت عليها من خلال التلفزيون التركى، والذى يسيطر عليه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمحاولة إنقاذ خريطتها البرامجية.

هذه الخطوة تكشف بما لا يدع مجالا للشك حالة الارتباك التى تشهدها خريطة برامج قنوات الإخوان، فبعد فضح هذه السرقة التى تمارسها قنوات الجماعة فى تركيا على المحتوى الدرامى المصرى، تحايلت الجماعة هذا على الأمر من خلال الاستعانة بالأفلام التركية.

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