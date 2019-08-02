نائبة عن تصريحات الرئيس بضرورة تغيير منظومة التعليم: لابد من التغيير الجذرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تغيير منظومة التعليم، خلال مؤتمر الشباب السابع، مهمة للغاية مشيرة إلى أنها تساند بقوة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الذى يحاول أن يغير فى منظومة التعليم المتهالكة . وأضافت عضو مجلس النواب، أن منظومة التعليم القديمة لم تجدى أى ثمار جدية، وتحتاج إلى تغيير جذرى وشامل من المرحلة الابتدائية والثانوية وكذلك منظومة التعليم العالى. Advertisements ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة إضافة أقسام جديدة فى الكليات مثل قسم ائتمان، فنحن نحتاج إلى إخصائيين تنمية وإخصائيين ائتمان موضحة ضرورة تطوير فى المناهج الدراسية.

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