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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجهزة أمن أردوغان تختطف 6 أتراك ومنشادات حقوقية بإثارة قضيتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مواقع تركية معارضة، أن أجهزة الأمن التركية أقدمت خلال الشهور الماضية على خطف 6 أتراك، دون تعريف ذويهم بمكان اختطافهم واحتجازهم.
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أجهزة أمن النظام التركي المجرم، خطفت 6 أتراك في فبراير الماضي، أسرهم عرفوا مكان 4 منهم لكن لم يلتقوا بهم بعج و2 شكلهم ماتوا تحت التعذيب، هذه السيدة مديرة منظمة AST الحقوقية بتناشد المنظمات الكبيرة كـ a href="https://twitter.com/hrw?ref_src=twsrc%5Etfw">@hrw> لاثارة قضيتهم، بشوف لما مدون عربي بيحصل له حاجة الدنيا بتتقلب a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#منظمات_قذرةa> pic.twitter.com/K2qdNede2q— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs)
أجهزة أمن النظام التركي المجرم، خطفت 6 أتراك في فبراير الماضي، أسرهم عرفوا مكان 4 منهم لكن لم يلتقوا بهم بعج و2 شكلهم ماتوا تحت التعذيب، هذه السيدة مديرة منظمة AST الحقوقية بتناشد المنظمات الكبيرة كـ @hrw لاثارة قضيتهم، بشوف لما مدون عربي بيحصل له حاجة الدنيا بتتقلب #منظمات_قذرة pic.twitter.com/K2qdNede2q— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) August 2, 2019
أجهزة أمن النظام التركي المجرم، خطفت 6 أتراك في فبراير الماضي، أسرهم عرفوا مكان 4 منهم لكن لم يلتقوا بهم بعج و2 شكلهم ماتوا تحت التعذيب، هذه السيدة مديرة منظمة AST الحقوقية بتناشد المنظمات الكبيرة كـ @hrw لاثارة قضيتهم، بشوف لما مدون عربي بيحصل له حاجة الدنيا بتتقلب #منظمات_قذرة pic.twitter.com/K2qdNede2q
Advertisements— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) August 2, 2019
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أجهزة أمن النظام التركي المجرم، خطفت 6 أتراك في فبراير الماضي، أسرهم عرفوا مكان 4 منهم لكن لم يلتقوا بهم بعج و2 شكلهم ماتوا تحت التعذيب، هذه السيدة مديرة منظمة AST الحقوقية بتناشد المنظمات الكبيرة كـ @hrw لاثارة قضيتهم، بشوف لما مدون عربي بيحصل له حاجة الدنيا بتتقلب #منظمات_قذرة pic.twitter.com/K2qdNede2q— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) August 2, 2019
وقالت المواقع التركية المعارضة، إن أجهزة أمن النظام التركى، خطفت 6 أتراك في فبراير الماضى، موضحة أن أسر المختطفين تمكنت من معرفة مكان 4 منهم لكن لم يلتقوا بهم بعد.
ورجحت المواقع التركية المعارضة، أن الاثنين الآخرين قتلا تحت التعذيب، لافتين إلى أن مديرة منظمة AST الحقوقية ناشدة عدة منظمات كبيرة لإثارة قضيتهم.
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