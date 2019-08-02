شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق توقف بث "تصريح مواطن" بعد اتصالات المصريين المهاجمة لنهج القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الارتباك تشهدها منابر الإخوان التى تبث من تركيا، فقناة الشرق الإخوانية، بدأت تغير من خريطة ما تقدمه بعد أن تم فضح برامجها.

من بين البرامج التى أقدمت قناة الشرق الإخوانية على تغييرها كان برنامج "تصريح مواطن" الذى يذاع صباحا، فبعد أن تزايد معدل الاتصالات التى تفضح الجماعة وقنواتها عبر هذا البرنامج، وتلقين المتصلين مذيعى الإخوان درسا قاسيا اضطرت قنوات الجماعة إلى تغيير البرنامج ببرنامج آخر فاشل.

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البرنامج الجديد الذى أعلنت عنه الجماعة هو نسخة مكررة من برامج مسابقات الأغانى، حيث تسعى القناة الإخوانية إلى تقليد برامج مسابقات الأغانى ببرنامج تقليدى يستضيف شخصيات تشارك فى مسابقات أغانى وتقلد فيها المغنين فى محاولة من قناة الشرق الإخوانية لإنقاذ نفسها.