مهاب مميش: أزمة مضيق هرمز لم تؤثر على الملاحة في قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أزمة مضيق هرمز لم تؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، ما يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية بمستوى الأمان في القناة".

وأضاف مميش، اليوم الجمعة، خلال تفقده حركة الملاحة وإعلان تسجيل رقم قياسي في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، بعبور 81 سفينة بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن، أن الصورة المشرفة التي تظهر بها القناة تعود إلى كفاءة ووطنية موظفي الهيئة والدور البطولي لرجال القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في حماية أمن القناة".

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وتابع "مميش" لدينا خطة للوصول بمعدل العبور اليومي للقناة إلى 100 سفينة يوميًا بحلول عام 2023، لافتًا إلى أن الزيادة غير المسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة من المجتمع الملاحي في كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في زيادة قدرتها العددية والاستيعابية".

وشهدت قناة السويس اليوم عبور 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن في طريقها من بورسعيد إلى السويس، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.

وقد تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة MANCHESTER MAERSK بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة CMA CGM LOUIS BLERIOT على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 226 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.