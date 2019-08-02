الأحد.. فتح باب التقديم بمدارس التمريض بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

كشف الدكتور محمد أحمد عبدالحي، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أنه سيتم بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي 2019 / 2020 لمدة 26 يوما اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق وحتى 29 من شهر أغسطس الجاري وذلك بمقر مدرسة التمريض بمدينة الطور.

وقال في بيان اليوم، إنه لن يتم قبول المستندات في حالة عدم استيفاء كافة الشروط المطلوبة، موضحا أنه جري الإعلان عن هذه الضوابط والشروط بوضع ملصقات بادارة التدريب والمدارس والمعهد الفني الصحي.

وأشار إلى أن من أهم هذه الشروط التدرج التعليمي بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس من الإدارات التعليمية بمدن جنوب سيناء و بيان نجاح للصف السادس الابتدائي و الصف الأول والثاني الإعدادي من الإدارات التعليمية.

إضافة إلي بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي من إدارة شؤون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بجانب صورة من الشهادة الإعدادية و شهادة حسن سير وسلوك للطالب وطلب الالتحاق بمدرسة التمريض وهذا الطب يتوفر بمدرسة التمريض وصورتان شخصيتان للطالب وأخري توضع على طلب الالتحاق وصورة على الكشف الطبي وصورة من شهادة الميلاد للطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وتكون سارية.