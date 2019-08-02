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فصل التيار عن كفر سعد وكفر سليمان بدمياط للصيانة

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من مغذيات هندسة كفر سعد وكفر سليمان يوم الأحد المقبل، لأعمال الصيانة وتغيير المحولات في عدد من المناطق التابعة للمركز.

وأوضحت الشركة، في بيان، صدر اليوم الجمعة، أنه من المقرر الفصل لتحسين الخدمة في محطات المحمدية والمهندسين والإبراهيمية القبلية والابراهيمية البحرية من الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من الأعمال.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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