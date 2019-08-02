تسجيل صوتي يكشف أن رونالد ريجان وصف مندوبين أفارقة بـ“القردة“

كشفت مجلة هذا الأسبوع عن تسجيل صوتي سُجل عام 1971 لرونالد ريجان، الذي كان حاكم كاليفورنيا في ذلك الوقت، ويمكن فيه سماعه وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بأنهم ”قردة“ في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

وسُمع ريجان في التسجيل يقول: ”أن ترى هؤلاء القردة من تلك الدول الأفريقية، اللعنة عليهم.. ما زالوا لا يرتاحون لارتداء الأحذية“ ودفع ذلك نيكسون للضحك.

ونشرت المحادثة مجلة أتلانتيك هذا الأسبوع، وكتب التقرير تيم نافتالي وهو أستاذ تاريخ بجامعة نيويورك ومدير سابق لمكتبة نيكسون الرئاسية.

وبعد وفاة ريجان عام 2004 نجح نافتالي في حمل الأرشيف الوطني الأمريكي على إتاحة التسجيلات كاملة.

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وقال نافتالي لصحيفة واشنطن بوست: ”كانت أسوأ مما توقعت“ وأضاف ”كان امتزاج هذه الإهانة التي أوردها ريجان ثم تكرار نيكسون لها ليس مرة واحدة بل مرتين في أحاديث لاحقة“.

وترك نيكسون السلطة عام 1974 وكان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قدم استقالته في مواجهة عزل شبه مؤكد بعد فضيحة ووترجيت، وتوفي في افريل 1994.

وتولّى ريجان منصب حاكم كاليفورنيا في الفترة من 1967 إلى 1975 وأصبح رئيسًا للولايات المتحدة من 1981 حتى 1989 وتوفي عام 2004.