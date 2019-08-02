أرنولد شوارزنيجرلـ"ترامب": لا أحمل لك أي أشياء جميلة

وجه الممثل الأمريكي الشهير، والحاكم الجمهوري السابق لولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزنيجر، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب.
وقال شوارزنيجر على هامش حفل عشاء نظمته اليوم "رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية" إنه "لا يوجد في جعبتي أشياءجميلة أقولها لترامب"، مشيرًا إلى أنه يشعر بعلاقة خاصة مع الحفل المنظم "باعتباري فردًا أجنبيًّا".
وأضاف الممثل أن الجميع طالتهم مطالب ترامب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية،"لكنني لم أختر العودة إلى موطني الأصلي، أنا باق هنا، أعيش هنا، وأصنع الفارق هنا، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة عظيمة حقًّا بالنسبة إلي".
يذكر أن شوارزنيجر (72 سنة) ولد في النمسا، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة ليحقق مكانة مرموقة كنجم سينمائي ورجل سياسي.
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