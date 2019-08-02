مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 بحادث مرور جنوبي روسيا

أعلنت شرطة المرور في إقليم ستافروبل مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في منطقة أباناسينكوفسكي في الإقليم المذكور.

وجاء في بيان صدر عن المرور: "في حوالي الساعة الثانية والنصف من

فجر اليوم اصطدم باص لنقل الركاب بشاحنة عند الكيلومتر 420 على طريق السيارات آستراخان إيليستا، بعد انحراف الباص عن مساره إلى الاتجاه المعاكس".

وقالت الشرطة، إن التحقيق الأولي يرجح أن يكون سبب الحادث تدهور حالة سائق الحافلة الصحية البالغ من العمر 59 عاما.

وأضافت: "ثبت أن شرطة المرور كانت قد أوقفت سائق الحافلة الذي قتل في الحادث وحذرته من الإرهاق بعد الشك بتعرضه للنعاس أثناء قيادته الباص، لكنه رفض الاستراحة وأصر على مواصلة الرحلة".