كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ملف الاستيطان بالضفة: الاحتلال يمارس الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن بريجه، مسؤول ملف الاستيطان في جنوب الضفة، إن ما تفعله إسرائيل في منطقة واد حمص جريمة حرب، لافتًا إلى أنه يمارسون الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف بريجه، في تصريحات خاصة لقناة الغد الإخبارية، أن قوات الاحتلال هدمت ما يقرب من 100 شقة، في حين هناك حوالي 231 منشأة أخرى مهددة بالهدم، موضحًا أن ما يحدث الأن هو بطش إسرائيلي بما تحمله الكلمة من معانٍ.

Advertisements

يذكر أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة لعشرات الفلسطينيين بعد أدائهم لصلاه الجمعة خلف جدار العزل في منطقة واد الحمص شمال بيت لحم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية و الغازية داخل الخيمة المخصصة لصلاه الجمعة ما أسفر عن وقوع إصابات، كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المشاركين واعتقلوا عددا منهم.