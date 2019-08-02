أ.ف.ب: خليلوزيتش يتنازل عن مليارين و 200 مليون لفريق نانط من أجل المغرب وتدريبه “الأسود” مسألة وقت

لم يعد يفصل تعاقد المدرب البوسني، وحيد خليلوزيتش، مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل الإشراف على المنتخب الوطني، خلفا للفرنسي هيرفي رونار، سوى الإعلان الرسمي، وذلك بعد أن أكدت كل المؤشرات على أن الرجل، في طريقه نحو المغرب من أجل توقيع عقد تدريبه لـ”الأسود”.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية ” أ.ف.ب”، فإن خليلوزيتش، توصل لاتفاق نهائي مع رئيس نادي نانط الفرنسي ومالكه، فالديمار كايتا، من أجل فسخ العقد الذي يربط بينهما، والذي سينتهي في يونيو من العام المقبل.

وأكدت الوكالة نفسها، أن وحيد، الذي سيودع لاعبيه، اليوم الجمعة، خلال المباراة الودية التي ستجمع الفريق بجينوى الإيطالي، لن يستفيد بموجب الاتفاق الذي توصل به مع رئيس نانط، من المكافآت والمنح المالية الخاصة بالموسم المقبل، مع العلم أن راتب الرجل الشهري مع نانط، هو 200 ألف يورو، أي أزيد من 200 مليون سنتيم مغربي شهريا، ما يعني أن الرجل تنازل عن أزيد من مليارين و200 مليون سنتيم، مجموع رواتبه، إلى غاية نهاية عقده.

في السياق ذاته، ذكرت العديد من المصادر الإعلامية، أن المدرب السابق للمنتخب الجزائري، الياباني، وفريق الرجاء البيضاوي، قد جالس، أمس الخميس، مسؤولين من الجامعة الملكية المغربية للعبة، وذلك من أجل وضع آخر النقاط على حروف الاتفاق، وذلك في أحد فنادق العاصمة الفرنسي، باريس.

كلها مؤشرات، تدل على أن الرجل لم يعد يفصله عن تدريب زملاء حكيم زياش، سوى الإعلان الرسمي، عبر بلاغ من الجامعة، كما أن الرجل، من المرتقب أن يحل في المغرب، في الساعات القليلة المقبلة، أو نهاية الأسبوع الجاري.