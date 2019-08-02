غضب شعبي بعد وفاة امرأة حامل أمام مستشفى الولادة بميدلت 

لقيت امرأة حامل مصرعها، قبل قليل، أمام مستشفى الولادة بميدلت، وسط موجة غضب فجرها عدد من المواطنين بمكان الحادث.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالكة قدمت إلى مستشفى من أجل الولادة، ليتم إخراجها من قاعة الولادة بدعوى أنه لم يحن موعد وضعها بعد.
وأضاف المصدر ذاته، أنه مباشرة بعد خروج السيدة أمام باب المستشفى، لقيت مصرعها في واقعة فجرت غضب الحاضرين.
هذا وقد حلت السلطات الأمنية بمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الواقعة، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها لتشريح الطبي لتحديد المسؤوليات.
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