تعيين المغربي نجم الدين على رأس المجموعة الإقليمية الإفريقية للمعهد العالمي لمصارف الإدخار

تم، أمس الجمعة، تعيين المغربي رضوان نجم الدين، رئيس مجلس إدارة البريد بنك على رأس المجموعة الإقليمية الإفريقية للمعهد العالمي لمصارف الإدخار “WSBI”، وتلقى تهنئة من كريس دو نوس، المدير العام للمعهد العالمي لمصارف الإدخار ومصارف التجزئة.

ومما جاء في التهنئة “أنتم تساندون منذ عدة سنوات نشاط المعهد العالمي لمصارف الإدخار باقتناع، ومن جهتنا نحن سعداء جدا لقبولكم رئاسة المجموعة الإقليمية لإفريقيا. إنه شرف كبيرا للمعهد والأعضاء الأفارقة، وسيجد هؤلاء في خبرتكم الشخصية وفي تأسيس البريد بنك مصدر إلهام ومثالا يحتذى به”.

المعهد العالمي لمصارف الإدخار ومصارف التجزئة هو جمعية بنكية تضم حاليا 109 عضوا من 92 دولة عبر العالم، وتشمل حوالي 7000 مصر ادخار وتجزية.

وحسب بلاغ “بريد بنك” يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، تشهد إفريقيا تغيرات من ناحية تعديل القطاع البنكي، حيث سيكون المتستقبل “من دوك شك تكنولوجيا ورقميا، ناعيك عن ظهور شبكات بنكية ذات فعالية أكبر”.