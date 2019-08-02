بزيادة بسيطة.. قرعة الهجرة إلى أمريكا تنتقي أزيد من 2000 مغربي

أعلن الموقع الرسمي المخصص لقرعة أمريكا، أن عدد المغاربة الذين فازوا بالـ”الكرين كارت” هذه السنة بلغ 2202، وهو العدد الذي يشكل زيادة مقارنة مع العام الماضي الذي فاز فيه 1717 مغربي.

ورغم أن المغرب يعد من بين أكبر الدول الإفريقية التي حصل مواطنوها على “الكرين كارت” الأمريكية، إلا أن هذه السنة تربعت مصر على قائمة الدول الافريقية، حيث منحت هذه التأشيرة لـ5568 مواطن منها، تتبعها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ4743 شخص، تليها السودان بـ3691 شخص ثم الجارة الشرقية الجزائر بـ2745 شخص.

ويؤكد الموقع الرسمي للقرعة، أن الفائزين يتم اختيارهم بشكل اعتباطي، مؤكدا أنه في افريقيا، أكثر المواطنين إقبالا على القرعة الأمريكية، ينتمون لدول اثيوبيا وغانا ومصر والكاميرون والكونغو، حيث يمثل الإثيوبيين 10 في المائة من المشاركين في القرعة على المستوى العالمي، ويمثلون كذلك 10 في المائة من الفاشزين فيا لقرعة في القارة السمراء.

ويؤكد المصدر ذاته، أن الفائزين لا يحصلون تلقائيا على “الكرين كارت”، لأنهم مطالبون باجتياز مقابلة للتأشيرة، ولا يتم قبول إلا من تقدم بكل الوثائق اللازمة في الوقت المحدد، حيث سيتم بدأ المقابلات في شهر أكتوبر المقبل.

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