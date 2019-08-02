الدوري الأوروبي.. أسامة الإدريسي يضع بصمته في تأهل آلكمار

ساهم الدولي المغربي أسامة الإدريسي، المحترف في صفوف إي زد ألكمار الهولندي، في تأهل فريقه للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وتفوق ألكمار على مضيفه هاكن السويدي بثلاثية نظيفة، علما أن مباراة الذهاب انتهت قبل أسبوع في هولندا، بالتعادل دون أهداف.

وأنهى الضيوف الشوط الأول من المواجهة متقدمين بهدف دون رد، أحرزه اللاعب مايرون بوادو في الدقيقة 42، قبل أن يعزز زميله كالفن ستنغس النتيجة بهدف ثان 11 دقيقة على بداية الجولة الثانية، لبختتم أسامة الإدريسي ثلاثية ألكمار في الدقيقة 67.

يذكر أن صاحب 23 عاما يخوض موسمه الثاني على التوالي رفقة إي زد ألكمار، بعدما انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي غرونينغن.