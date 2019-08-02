ازدحام وفوضى وغضب داخل “مارينا سلا” بعد فرض 5 دراهم للساعة في “باركينكْ” -فيديو

عاش فضاء مارينا الرباط سلا، ليلة أمس الخميس، حالة من الفوضى والمشاحنات بين المواطنين وإدارة هذا الفضاء، على خلفية تراجعها عن مجانية استعمال موقف السيارات بهذا المرفق السياحي.

وتفاجأ المواطنون، أمس الخميس، بفرض تذكرة قيمتها 5 دراهم عن كل ساعة تقضيها أي سيارة بالموقف المذكور، بعدما كان مفتوحا ومنذ سنوات بشكل مجاني.

ورغم قبول بعض السائقين بأداء هذه التذكرة إلا أنهم اصطدموا بالعشوائية في التدبير لدى المشرفين على موقف السيارات ما تسبب في “بلوكاج” وتوقف حركة السير عند بوابة مارينا.

وعلى إثر ذلك، رفض عدد السائقين أداء تذكرة الموقف، في حين كان المشرفون يحسبون كل تأخير لزيادة المبلغ الواجب أداؤه.