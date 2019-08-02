اقتلاع 526 سنا من فم طفل عمره 7 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح أطباء في الهند في اقتلاع 526 سناً من فم طفل عمره 7 سنوات. وكان أهل الطفل قد عرضوه على الأطباء بعدما عانى لسنوات من آلام وتورّم في فمه. وبعد فحصه تمّ إخضاعه لصورة إشعاعية، ليتبيّن أن في فكّه كتلة من 526 سنّاً صغيرة.
وكانت الأسنان موجودة في فكه الأسفل من الجانب الأيمن، وقد بدأت بالظهور وفق التحليل الطبي عند بلوغه الثالثة من عمره.
وقال الأطباء من جامعة ومستشفى سافيتا لطب الأسنان في الهند، إن حالة هذا الصبي هي الأولى حول العالم، وأن عملية اقتلاع الأسنان استمرّت 5 ساعات، وفق مجلة "تايم" الأميركية.
ونشر حساب قناة CBS الأميركية صورة لما قال إنها أسنان الصبي بعد اقتلاعها.
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